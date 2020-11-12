Brezilya'da belediye başkan adayı video konferans sırasında hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Brezilya'da belediye başkan adayı video konferans sırasında hayatını kaybetti

12.11.2020 20:53 | Son Güncelleme: 12.11.2020 21:11

Brezilya'da belediye başkan adayı video konferans sırasında verdiği röportaj sırasında geçirdiği kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti.

Brezilya'da belediye başkan adayı video konferans sırasında verdiği röportaj sırasında geçirdiği kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin kuzeyinde yer alan Bom Jesus do Itabapoana'nın Belediye Başkanı Adayı Paulo Sérgio Cyrillo, video konferans üzerinden verdiği röportaj sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Canlı yayında hayatını kaybeden muhafazakar Cumhuriyetçi partinin temsilcisi Cyrillo, röportaj sırasında belediye başkanı seçilirse neler yapacağı konusunda açıklamalarda bulunuyordu.

73 yaşındaki Cyrillo'nın kalp krizi geçirerek kendisini kaybetmesi üzerine yayın aniden kesildi. Olayın ardından kısa bir süre sonra Brezilya Barosu ile birlikte canlı yayını düzenleyen Metropolitan Sao Carlos Fakültesi (FAMESC) sosyal ağlardan bir mesaj yayınladı. Mesajda, "Sevgili Paulo Sergio Cyrillo'nun ölümünün üzücü haberini duyurmaktan büyük üzüntü duyarız. Duygularımızı ifade edecek sözümüz yok" denildi.

(Serkan Bayar/İHA)

Brezilya'da belediye başkan adayı video konferans sırasında hayatını kaybetti
Brezilya'da belediye başkan adayı video konferans sırasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber: Samsun'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika haber: Samsun'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Ermenistan'ın saldırıları da 93 sivil hayatını kaybetti, 407 kişi yaralandı
Ermenistan'ın saldırıları da 93 sivil hayatını kaybetti, 407 kişi yaralandı
Bursa'da kadının silahla vurduğu adam hayatını kaybetti
Bursa'da kadının silahla vurduğu adam hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Murat Kurum Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Cansu Dere Özge Özder Türkan Şoray Ferzan Özpetek
Spor Samatta Tamer Tuna Arda Turan Caner Erkin Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Milli Medya Sigara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Brezilya'da belediye başkan adayı video konferans sırasında hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 21:14:50. #1.15#
title