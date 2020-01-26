Brezilya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen sel ve toprak kayması 30 can aldı
Haberler » Dünya » Brezilya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen sel ve toprak kayması 30 can aldı - Haberler

Brezilya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen sel ve toprak kayması 30 can aldı

Brezilya'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

26.01.2020 10:43 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:43
Brezilya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen sel ve toprak kayması 30 can aldı

Brezilya'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.


Sivil Savunma yetkilileri, aşırı yağışların Minas Gerais eyaletini 48 saattir etkisi altına aldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri