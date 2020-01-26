Brezilya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen sel ve toprak kayması 30 can aldı
Brezilya'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.
26.01.2020 10:43 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:43
Brezilya'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.
Sivil Savunma yetkilileri, aşırı yağışların Minas Gerais eyaletini 48 saattir etkisi altına aldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com