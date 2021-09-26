Brezilya'da 60 yaş ve üstü vatandaşlara hatırlatma dozu aşıları uygulandı - Haberler
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Brezilya'da 60 yaş ve üstü vatandaşlara hatırlatma dozu aşıları uygulandı

AA / Fabio Alarico Teixeira - Haberler | Güncel

60 yaş ve üstü vatandaşların aşı sırası beklemesi 60 yaş ve üstü vatandaşların aşı olması Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 699 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 593 bin 663'e yükseldi, 19 bin 438 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da...

60 yaş ve üstü vatandaşların aşı sırası beklemesi

60 yaş ve üstü vatandaşların aşı olması Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 699 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 593 bin 663'e yükseldi, 19 bin 438 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 327 bin 616 olarak açıklandı. ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 20 milyon 326 bin 408 oldu. Rio de Janeiro kentinde 60 yaş ve üstü vatandaşlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının hatırlatma dozları yapıldı.

Brezilya'da 60 yaş ve üstü vatandaşlara hatırlatma dozu aşıları uygulandı

Brezilya'da 60 yaş ve üstü vatandaşlara hatırlatma dozu aşıları uygulandı

Brezilya'da 60 yaş ve üstü vatandaşlara hatırlatma dozu aşıları uygulandı

Brezilya'da 60 yaş ve üstü vatandaşlara hatırlatma dozu aşıları uygulandı
AA / Fabio Alarico Teixeira - Son Dakika Haberleri
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Haber: Brezilya'da 60 yaş ve üstü vatandaşlara hatırlatma dozu aşıları uygulandı - Haberler
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