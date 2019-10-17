Brexit - İngiltere ve AB yeni bir anlaşma sağladı

17.10.2019 13:03

İngitere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Londra ve Brüksel'in yeni bir Brexit anlaşması üzerinde mutabakata vardıklarını açıkladı. Avrupa Birliği (AB) Zirvesi bugün başlayacak. Anlaşma İngiltere Parlamentosu'nun onayına sunulacak.

Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kontrolü yeniden ele geçiren yeni iyi bir anlaşmamız var. Şimdi, yaşam maliyeti, İngiltere Sağlık Hizmetleri (NHS), şiddet suçları ve çevremiz gibi diğer önceliklerle ilgilenebilmek için Parlamento'nun Cumartesi günü Brexit'i onaylaması gerekiyor" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker de yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İradenin olduğu yerde anlaşma da olur, bir anlşamamız var. AB ve İngiltere için adil ve dengeli bir anlaşma. Çözüm bulma yönündeki kararlılığımızın da kanıtı. Avrupa Konseyi'ne bu anlaşmayı onaylamaları tavsiyesinde bulunuyorum" ifadelerini kullandı.