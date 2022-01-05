Bremen'den İznik'e, "Dost Eli İznik" projesi gerçekleşiyor

İZNİK, BURSA (Bültenler) - Tır ile gelecek yardımlar Mayıs ayında düzenlenecek törende İznik'e teslim edilecek.

Geçtiğimiz aylarda İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın davetiyle İznik'e gelen Bremen Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Hasan Küsneci ve İznik Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Ergin Eryılmaz proje konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardı. Başkan Usta konuyla ilgili açıklamasında "Bremen'den İznik'e uzanan bu dostluk eli projesine yardımlarını esirgemeyen tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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