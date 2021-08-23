Breaking Bad, James Bond ve Marvel Yıldızları Yeni Filmin Yıldız Kadrosuna Katıldı
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Breaking Bad, James Bond ve Marvel Yıldızları Yeni Filmin Yıldız Kadrosuna Katıldı

Breaking Bad, James Bond ve Marvel Yıldızları Yeni Filmin Yıldız Kadrosuna Katıldı
Tekmoloji - Haberler | Teknoloji

Başlığı ve konusu oldukça gizli tutulan proje şu anda İspanya'da çekiliyor

Wes Anderson'ın isimsiz yeni filmi, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie, Rupert Friend, Bill Murray, Tilda Swinton, Adrien Brody ve Jason Schwartzman'ın da aralarında bulunduğu etkileyici bir kadroya imza attı.

Ama şimdi topluluğa daha da ünlü yüzler ekleniyor

Breaking Bad'den Bryan Cranston, James Bond ve The Batman'den Jeffrey Wright ve X-Men Origins: Wolverine ve Spider-Man: Into the Spider-verse's Liev'e imzalar atıldı.

Başlığı ve konusu oldukça gizli tutulan proje şu anda İspanya'da çekiliyor ve Anderson'ın Murray, Swinton, Brody'nin başrollerini paylaştığı son filmi The French Dispatch için promosyon çalışması yapmaya devam edeceği Eylül ayı sonuna kadar çekimlerine devam edecek.

Kaynak: Tekmoloji

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