Bozyazı'daki orman yangını sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozyazı'daki orman yangını sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Bozyazı'daki orman yangını sürüyor Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını devan ederken, söndürme çalışmaları da sürüyor.

MERSİN (İHA) - - Bozyazı'daki orman yangını sürüyor

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını devan ederken, söndürme çalışmaları da sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gözce Mahallesi'nde sera ve yerleşim yerlerine yakın bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangına ilk etapta 2 uçak, 7 helikopter, 3 dozer ve 33 arazöz ile müdahale edilirken, rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarından zaman zaman güçlük yaşandığı bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra diğer kurum personeli ile yerel halkın da destek verdiği söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Bozyazı'daki orman yangını sürüyor

Bozyazı'daki orman yangını sürüyor

Bozyazı'daki orman yangını sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Ali Tandoğan - Son Dakika Haberleri
Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Geri dönüşüm fabrikasında yangın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title