Bozüyük'te tramvay çalışması başladı

??????? Bozüyük'ün çehresini değiştirecek vizyon projelerinden birisi olan BOZTRAM raylı sistem ile ilgili çalışmalar başladı.

??????? Bozüyük'ün çehresini değiştirecek vizyon projelerinden birisi olan BOZTRAM raylı sistem ile ilgili çalışmalar başladı.

Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu proje ile ilgili olarak bir raylı sistem firması ile bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda raylı sistemler hakkında bilgi verilerek bilgi alışverişinde bulunuldu.

İlçenin İsmet İnönü Caddesi'nde 5500 metre uzunluğunda çift hatlı çevre dostu elektrikli vagonlarla hizmet verecek Tramvay Projesi ile ana cadde üzerindeki araç trafiğinin yoğunluğu azaltılarak park probleminin de çözümüne katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz