Bozüyük'te çiftçilere ceviz fidanı dağıtımı yapıldı
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Bozüyük'te çiftçilere ceviz fidanı dağıtımı yapıldı

21.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:17
Bozüyük'te çiftçilere ceviz fidanı dağıtımı yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bilecik Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Benim projem senin projen' isimli ceviz yetiştiriciliği projesi kapsamında ceviz dağıtımı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bilecik Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Benim projem senin projen' isimli ceviz yetiştiriciliği projesi kapsamında ceviz dağıtımı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine, Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu, Belediye Başkan yardımcısı Mahmut Fındık, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, İl Genel Meclis üyeleri Mesut Çetin, Erdinç Gesge ve çiftçiler katıldı. Düzenlenen dağıtım töreninde ilçe genelinde 129 çiftçiye 4 bin 640 adet chandler çeşidi ceviz fidanı dağıtımı yapıldı. - BİLECİK

Bozüyük'te çiftçilere ceviz fidanı dağıtımı yapıldı
Bozüyük'te çiftçilere ceviz fidanı dağıtımı yapıldı
Bozüyük'te çiftçilere ceviz fidanı dağıtımı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:21:08. #1.15#
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