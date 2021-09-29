Bozüyük'te çatıda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı
AA / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan 4 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan 4 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Belediye Düğün Salonu'nun çatısından gelen kedi seslerini duyan salon görevlisi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısına çıkarak 4 yavru kediyi aldı.
Kurtarılan kediler, kontrollerinin ardından doğal ortama bırakıldı.
AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri