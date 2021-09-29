Bozüyük'te çatıda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı - Haberler
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Bozüyük'te çatıda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

AA / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel
Bozüyük'te çatıda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan 4 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan 4 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediye Düğün Salonu'nun çatısından gelen kedi seslerini duyan salon görevlisi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısına çıkarak 4 yavru kediyi aldı.

Kurtarılan kediler, kontrollerinin ardından doğal ortama bırakıldı.

AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri
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