Bozuk etleri piyasaya süreceklerdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bozuk etleri piyasaya süreceklerdi

18.11.2020 10:58 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:06
Bozuk etleri piyasaya süreceklerdi

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde otladığı sırada zehirlenen ineği keserek piyasaya sürmek isteyen 3 kişi yakalandı, etler ise imha edildi.

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde otladığı sırada zehirlenen ineği keserek piyasaya sürmek isteyen 3 kişi yakalandı, etler ise imha edildi.

Karapürçek ilçesi Yazılıgürgen Mahallesi'nde hastalanan ineği keserek uygunsuz taşındığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, Akyazı-Mudurnu istikametinde seyir halinde olan kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrollerde, kapalı kasa içinde asılı etler olduğu tespit edildi. Kamyonetle etleri taşıyan 3 kişi, hayvanın otladığı sırada zehirlendiği için kestiklerini ifade etti. Veteriner sağlık raporu bulunmayan, kesilen hayvana ait etler Karapürçek Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile yapılan çalışma ile imha edildi. 3 kişi hakkında 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri KURU

İlgili Haberler

Oyun makinesinin kilidini kırıp bozuk paraları çaldı; o anlar kamerada
Oyun makinesinin kilidini kırıp bozuk paraları çaldı; o anlar kamerada
Bordan üretilen 10 üründen 4'ü piyasaya sunuldu
Bordan üretilen 10 üründen 4'ü piyasaya sunuldu
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Şafak Sezer Sadri Alışık Mustafa Topaloğlu
Spor Mert Günok Ersun Yanal Lance Stroll Lewis Hamilton Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Çocuk Kasım Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bozuk etleri piyasaya süreceklerdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 11:07:46. #1.14#
title