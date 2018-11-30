Bozkurt'tan Şehit Ailesine Taziye Ziyareti

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İstanbul Sancaktepe'deki helikopter kazasında üç meslektaşıyla birlikte şehit düşen Albay Göksenin Aytural Şaylan'ın, İnönü Yenice Mahalle'de ikamet eden kayınpederinin evini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Şehit Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan'ın eşi Alev Şaylan, kayınvalidesi Nazife ve Kayınpederi Hasan Hüseyin Domaniç'e başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Başkan Bozkurt, "Şehidimize ve aynı kazadan hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, başta Şaylan ve Domaniç aileleriyle kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Türk milleti olarak şehitlerimizi asla unutmayacağız. Mekanları Cennet olsun" dedi.

Heyet olarak yapılan ziyarette Belediye Meclis Üyesi Tahsin Çelik, İnönü Emniyet Amiri Hasan Aybar ile İnönü Jandarma Komutanı Yakup İlhan da yer aldı.

Başkan ve beraberindekiler daha sonra şehidin ailesi tarafından Albay Şaylan ve tüm şehitler için Çarşı Camii'nde okutulan mevlidine katılarak dua ettiler. - ESKİŞEHİR