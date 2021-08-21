Bozkurt'taki sel suları yarım asırlık fotoğrafçının da anılarını götürdü
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Bozkurt'taki sel suları yarım asırlık fotoğrafçının da anılarını götürdü

Bozkurt'taki sel suları yarım asırlık fotoğrafçının da anılarını götürdü
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi, ilçede 50 yıldır fotoğrafçılık yapan Muzaffer Demir'in arşiv ve anılarının da kaybolmasına neden oldu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi, ilçede 50 yıldır fotoğrafçılık yapan Muzaffer Demir'in arşiv ve anılarının da kaybolmasına neden oldu.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu ilçedeki iş yerleri ile çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı.

İlçede 1971 yılından itibaren fotoğrafçılık yapan 71 yaşındaki Muzaffer Demir'in de bugüne kadar çektiği tüm fotoğraflar, sel sularına kapılıp gitti.

Bozkurt'ta uzun süredir tek fotoğrafçı olarak hizmet veren Demir, sel nedeniyle arşivlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Muzaffer Demir, AA muhabirine, fotoğrafçılığa askerden geldiğinde başladığını söyledi.

Bozkurt'taki insanların tamamına yakınının özel günlerinde fotoğraflarını çektiğini anlatan Demir, "Sel gelmeden önce kaçışanları gördüm. Oğlumu çağırdım, 'makineleri kurtaralım' dedim. O ara kaçışmalar hızlandı. Arabada gelinim ve torunlarım vardı. Oğlum bana, 'sen de arabaya bin, kaçalım' dedi. Biz buradan kaçtık." şeklinde konuştu.

"Neyimiz varsa hepsi kayboldu, selde gitti." diyen Demir, "Üç bilgisayarımız, makinelerimiz ve geçmişe dönük bütün kayıtların bulunduğu hard disklerimiz vardı. Hiçbirini kurtaramadık. Benim her şeyim gitseydi hard disklerim gitmeseydi. Orada Bozkurt'un tarihi vardı." ifadelerini kullandı.

İlçede tekrar çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Demir, "50 yıldır emek verdiğim, kurduğum bir düzen var. Yaşlılar bile babalarının fotoğraflarını soruyor. 50 yıl önce çekilmiş, 3 nesil geçmiş aradan. Adamın düğününü çekmişim, oğlunun düğününü çekmişim, onun oğlu olmuş, onun düğününü çekmişim. Bunların hepsi arşivlerimde vardı. Sel bunların hepsini aldı götürdü." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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