Bozkurt'taki sel felaketinin 18'inci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor
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Bozkurt'taki sel felaketinin 18'inci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor

Bozkurt'taki sel felaketinin 18'inci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi sonrası yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi sonrası yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açan selin ardından hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri, yardım ve destek faaliyetlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde, bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için ilk günden bu yana özveriyle görev yapıyor.

Bozkurt'ta iş makineleriyle selin getirdiklerinin temizlenmesi için uğraş verilirken, vatandaşlar da ekiplere destek oluyor.

Selde kaybolanları arama çalışmaları ise hava, kara ve denizden devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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