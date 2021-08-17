Bozkurt'taki sel felaketinden tavanı yangın tüpüyle kırarak kurtuldular
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Bozkurt'taki sel felaketinden tavanı yangın tüpüyle kırarak kurtuldular

Bozkurt'taki sel felaketinden tavanı yangın tüpüyle kırarak kurtuldular
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Bozkurt ilçesindeki sele iş yerinde yakalanan Şaban Demir, yükselen sulardan yangın tüpüyle tavanı kırarak kurtuldu.

Bozkurt ilçesindeki sele iş yerinde yakalanan Şaban Demir, yükselen sulardan yangın tüpüyle tavanı kırarak kurtuldu.

İlçenin ortasından geçen Ezine Çayı'nın, şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

İlçede iki katlı bir binada giyim mağazası bulunan Şaban Demirci, AA muhabirine, sel sırasında bir müşteri ile mağazada olduklarını söyledi.

Sel sularının bir anda mağazadan içeri girmeye başladığını ifade eden Demirci, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kapıyı içeriden kilitledim. Müşteri de korktu. Üst kata çıkalım dedim. Ben tam giderken arkamdan cam patladı. Su göğüs hizama geldi. Su bizi yukarı kaldırdı. Merdivenden üst kata çıktık. Kurtulduk zannettik. Üç dakika geçti, su merdiven hizasından üst kata geçti. Yine göğüs hizamıza geldi. Yangın tüpüyle bizim çatı arasını kırdık. Ben biraz kilolu olduğum için kendimi yukarı atmam zor oldu. Yan dükkandakiler de oraya çıkmış yardım ettiler."

Demirci, daha sonra çatıya çıktıklarını ancak helikopterin binaya yaklaşamadığını belirterek, "Gece 10.00'da bina sallanıyor dediler. Komandolar geldi botla birkaç kişi aldılar. Kilolu olanları almaları zor oldu. Daha sonra kepçe geldi, beşer kişi alındı. Gece on bir buçukta kurtulduk. Canımızı kurtardık. Devletimizden Allah razı olsun çok yardım ettiler." diye konuştu.

Çatı arasına çıkmadan önce eşine "hakkını helal et" mesajı attığını dile getiren Demirci, "Hayatım boyunca ben böyle bir afet görmedim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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