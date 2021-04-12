Bozkurt'ta ramazan ayını karşılama programı düzenlendi
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Bozkurt'ta ramazan ayını karşılama programı düzenlendi

Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz - Haberler | Güncel
Bozkurt'ta ramazan ayını karşılama programı düzenlendi

Bozkurt İmam Hatip Lisesi tarafından, ramazan ayı için karşılama programı düzenlendi.

Bozkurt İmam Hatip Lisesi tarafından, ramazan ayı için karşılama programı düzenlendi.

Okulun konferans salonunda yapılan programda, ramazan ayının önemini anlatan konuşmayı İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Fatmanur Dalgıç yaptı.

Dalgıç, "Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takvaya eriştirmektir. Takva ise Allah'ın yasakladıklarından ve şüpheli olan şeylerden sakınmaktır. Ayeti kerimede de belirtildiği gibi oruç Allah'a karşı gelmekten günahlardan, isyandan bizleri koruyor. Sırf Allah emrettiği için bütün gün yeme içmeyi bırakıyoruz. Oruç kulluğumuzun en samimi göstergesidir."

Programda ilahi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan dua ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz

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