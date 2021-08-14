Bozkurt'ta evleri zarar gören afetzedelerin bir kısmı ilçeden ayrılıyor

Sel nedeniyle evleri zarar gören Bozkurtlu afetzedelerin bir kısmı eşyalarını toplayarak ilçeden ayrılıyor.

Sel nedeniyle evleri zarar gören Bozkurtlu afetzedelerin bir kısmı eşyalarını toplayarak ilçeden ayrılıyor.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta yaşanan sel sonrası ekipler sokaklarda biriken çamur, moloz ve ağaç parçalarını kaldırmaya çalışıyor.

Büyük bölümü sular altında kalan ilçede, barınma sorunu yaşayanlar Bozkurt'tan ayrılıyor.

Selde evi zarar gören Adem Erol, AA muhabirine, "Yapacak bir şey yok; afet. Sağ olsun Cumhurbaşkanı'mız söz verdi, yapacağım dedi. Ama yapar, söz verdiyse yapar." ifadesini kullandı.

Eşyalarını toplayarak evinden ayrılan bir başka afetzede Mehmet Topçu ise, "Eşyalarımızı evden aldık. Üçüncü katta oturuyorduk, oradan aldık. Abana'da ağabeyimin evinde kalacağım." dedi.

Ayrıca AFAD ve UMKE ekiplerince Abana sahiline çok sayıda çadır ve konteynerden oluşan geçici barınma merkezi kuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge