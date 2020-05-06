Bozkır'ın üzerinde dev Türk bayrağı dalgalanıyor
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Bozkır'ın üzerinde dev Türk bayrağı dalgalanıyor

Bozkır'ın üzerinde dev Türk bayrağı dalgalanıyor
06.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:42

Bozkır Belediyesi tarafından, ilçe girişinde, 40 metrelik direğe asılan dev Türk bayrağı, ilçe sakinlerince takdirle karşılandı.

Bozkır Belediyesi tarafından, ilçe girişinde, 40 metrelik direğe asılan dev Türk bayrağı, ilçe sakinlerince takdirle karşılandı.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, ilçenin, başta Çanakkale cephesinde olmak üzere çok fazla şehidinin olması dolayısıyla dev bayrağı tüm şehitlerin anısına astıklarını dile getirdi.

Saygı, "Bozkırlılar vatan dediğimiz zaman her zaman cephede en ön safta koşan olmuştur. Bozkır'ımızın kalbi vatan, millet ve bayrak sevdasıyla her daim atmıştır, atmaya devam etmektedir. Ayrıca ilçemiz vatan, millet ve bayrak sevgisi dolayısıyla sancak verilmiş tek ilçedir. Sancağı olan tek ilçe olarak bu gururla yaşıyor, bu gururla övünüyoruz. Bizler de aynı duygu ve düşünceyle bugüne kadar şehitlerimizi anmak, isimlerini yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmak için belediye olarak birçok çalışma yaptık." dedi.

Bugün ise çok daha anlamlı bir çalışmayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Saygı, "İlçe merkezimizin her yerinden rahatlıkla görülebilecek bayrağımızı Bozkır'ımızın üzerinde gururla dalgalandırmaya başladık. Tüm hemşehrilerimiz, 40 metre boyundaki dev bayrak direği üzerinde dalgalandırdığımız bayrağımızın gölgesinde yaşamanın mutluluğuna erişiyor. Ne mutlu ki bize, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında yaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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