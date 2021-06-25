Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor? Dizi hangi ülkede, şehirde ve ilçede çekiliyor? Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekildi?
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Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor? Dizi hangi ülkede, şehirde ve ilçede çekiliyor? Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekildi?

Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor? Dizi hangi ülkede, şehirde ve ilçede çekiliyor? Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekildi?
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ATV'nin beğenilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in nerede çekim yapıldığı merak edildi. Dizideki Mamasın nerede, neresi? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi hangi ülkede çekiliyor? Dizi Türkiye'de mi çekildi? Bozkır Arslanı Celaleddin çekimleri nerede yapıldı? Atv'nin sevilen dizisi nerede çekiliyor? Dizi hangi şehirde ve ilçede?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimler? Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncu kadrosunda kimler var? Bozkır Arslanı Celaleddin konusu ne? Son bölümde neler oldu? Yeni bölümde neler olacak?

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ülkemizde çekilmektedir. Dizi çekimleri İç Anadolu bölgesi civarlarında yapılmaktadır. Daha çok Aksaray, Kayseri, Nevşehir vb. bölgelerde çekilmektedir. Ek olarak dizinin bazı sahnelerinin Özbekistan'da çekildiği duyurulmuştu. Dizinin tanıtımı ise Mamasın Barajı'nda çekilmiştir. Mamasın Aksaray'da bulunmaktadır. Kısacası dizinin çoğu sahnesi ülkemizde ve İç Anadolu bölgesi civarlarında çekilmektedir.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCU KADROSU

Emre Kıvılcım: Celâleddin Harezmşah

Yulduz Radjabova: Kutlu Bike

Javakhir Zakirov: Cengiz Han

Kaan Yalçın: Alâeddin Muhammed

Gülenay Kalkan: Türkan Hatun

Sezgin Erdemir: Timur Melik

Ferhat Yılmaz: Şemseddin

Akbarkhodja Rasulov: Uzlagşah

Jamshid Sagatov: Cebe

Akmal Mirzo: Subutay

Ali Khan: Cuci

Rano Şodiyeva: Ayçiçek Hatun

Rayhan Ulesanova: Mihri Cihan Hatun

Feruza Normatova: Şirin

Cemal Hünal: Behram

Tohir Saidov: Nizamülmülk

Yahyo Pulatov: Akşah

Mehmet Pala: Otkır

Fehmi Gökdeniz: Şaman

Saide Rametova: Aygül

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Zulüm neredeyse sefer orayadır.''

Şehzade Celaleddin, düğün gecesine Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın casusu olduğunu itiraf etmesi ile büyük bir şok yaşar. Kaderini Celaleddin'in ellerine teslim eden Kutlu Bike, büyük pişmanlık yaşarken, Celaleddin ise Cengiz Han'ın oyununu bozmak üzere harekete geçer. Celaleddin ve Kutlu Bike'nin düğününe düzenlediği hain saldırı boşa çıkan ve ifşa olan Behram yakalanarak sorguya alınır. Celaleddin'in kendisinden izinsiz saraydan ayrılarak Cengiz Han'a karşı hamle yapması Sultan Aleaddin'i sinirlendirir. Cengiz Han'ın planıyla adım adım başkenti sararken; Haşhaşiler açığa çıkmanın verdiği çaresizlikle yeni bir oyun kurar.

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Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor? Dizi hangi ülkede, şehirde ve ilçede çekiliyor? Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekildi? - Haberler
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