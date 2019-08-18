Bozçalı Köyünde geleneksel kır gezisi düzenlendi

18.08.2019 09:04

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Bozçalı Köyünde "Geleneksel Kır Gezisi" etkinliğinin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek, ortak kültürel değerleri paylaşmak ve ilçenin tanıtılmasına imkan sağlayan geleneksel kır gezisi etkinliğine; Vali Ali Arslantaş, Milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman, İliç Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik protokol konuşmalarının ardından kır gezisi ve yemek ikramıyla sona erdi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, bu tür etkinliklerin sıla-i rahime olan bağlılığı artırdığını, ortak kültürel değerlerin paylaşılmasını sağlayan güzel etkinlikler olduğunu ve bu tür geleneklerin devam ettirilmesinin önemli olduğunu belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA