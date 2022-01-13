Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle 3 gündür sefer yapılamıyor - Haberler
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Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle 3 gündür sefer yapılamıyor

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle 3 gündür sefer yapılamıyor Çanakkale'de, olumsuz hava şartları Bozcaada ve Gökçeada'ya 3 gündür feribot seferleri yapılamıyor.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (İHA) - Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle 3 gündür sefer yapılamıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, olumsuz hava şartları Bozcaada ve Gökçeada'ya 3 gündür feribot seferleri yapılamıyor.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada feribot seferlerinin tamamın iptal edildiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Bugün, Kabatepe-Gökçeada hattı ile Geyikli- Bozcaada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle 3 gündür sefer yapılamıyor

Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle 3 gündür sefer yapılamıyor

Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle 3 gündür sefer yapılamıyor

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İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri

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