Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli (2)

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - YARINKİ SEFERLER DE İPTAL

Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçesine yarınki feribot seferleri de iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamada, yarın Geyikli- Bozcaada ve Kabatepe- Gökçeada hatlarında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edildi.Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Son Dakika Haberleri

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