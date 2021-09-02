Boynuna perdenin zinciri dolanan Miray Elif, kurtarılamadı
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Boynuna perdenin zinciri dolanan Miray Elif, kurtarılamadı

Boynuna perdenin zinciri dolanan Miray Elif, kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel

SAMSUN'un Atakum ilçesinde evde oyun oynarken boynuna stor perdenin zinciri dolanıp, asılı kalan Miray Elif Y. (5), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde evde oyun oynarken boynuna stor perdenin zinciri dolanıp, asılı kalan Miray Elif Y. (5), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Miray Elif Y., kardeşi ile birlikte evde oyun oynarken iddiaya göre boynuna stor perdenin zinciri dolandı. Miray Elif perdede asılı kalırken, kardeşinin sesleri üzerine annesi odaya kuştu. Annesi, Miray Elif Y.'yi perdenin zincirinden kurtarıp, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler Miray Elif'i ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Miray Elif Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Miray Elif'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan

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