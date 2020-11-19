Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu
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Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu

19.11.2020 09:45 | Son Güncelleme: 19.11.2020 10:54

Brezilya'da plaja giden aile, kayalıkların altında oturduğu sırada göçük altında kaldı. 7 aylık bebeğine sarılmış halde bulunan anne ve babanın cansız bedenine ulaşıldı, yaralı halde bulunan bebek kurtarılamadı. Çekilen görüntülerde, insanların aileyi kurtarmak için çıplak elle toprağı kazdıkları görüldü.

17 Kasım Salı günü, 32 yaşındaki Hugo Pereira, eşi ve çocuğuyla birlikte popüler bir plajı ziyaret etmeye gitti. Yanlarında köpeklerini de getiren aile, plajdaki uçurumun dibinde otururken, yukarıdan yuvarlanan kayalar ailenin üstüne düştü.

YARDIMA KOŞTULAR

Yaşanan olayı gören çevredekiler, kayalıklar altında kalan aileye çaresizce yardım etmeye çalıştı. Yardım edenlerden bir şahıs "babayı bulana kadar kazdık, ardından anne ve çocuğa ulaşmaya çalıştık" dedi.

Böyle trajedi görülmedi! 7 aylık bebekleriyle birlikte kayalıklar altında kalan aile kurtarılamadı

"İÇGÜDÜSEL OLARAK KORUMAYA ÇALIŞMIŞ"

Anne Stella'nın cansız bedeni, 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu. Bir görgü tanıdığı görmüş olduğu acı manzarayı "Bebeğe sarılıyordu, görünüşe göre içgüdüsel olarak oğlunu korumaya çalışıyordu" dedi.

Ailenin köpeği Brisa da korkunç kazada yaşamını yitirdi.

Böyle trajedi görülmedi! 7 aylık bebekleriyle birlikte kayalıklar altında kalan aile kurtarılamadı

BEBEK KURTARILAMADI

7 aylık bebeğin ise annesinin kucağındayken nefes aldığı fark edildi. Civarda bulunan bir doktor bebeği ne kadar kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

ÇIPLAK ELLE KAZDILAR

Çökme anından sonra çekilip sosyal medyaya koyulan videolarda çevredekilerin çıplak elle göçüğü çılgınca kazarak insanları kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Hugo ve ailesinin yeni bir yaşam kurmak için bölgeye taşındığı öğrenildi. Bölgede yaşayan bir balıkçı "bu kayalıklar sıklıkla çöküyor, turistler bunların farkında değil, gördüğümüzde sürekli uyarıyoruz" dedi.

Böyle trajedi görülmedi! 7 aylık bebekleriyle birlikte kayalıklar altında kalan aile kurtarılamadı
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu
Haber Yorumları (1)
VAY BE: ulan uzuldum valla. yazik olmuş.
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