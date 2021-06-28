Böyle rahatlık görülmedi! Soyguncu, karısının boynundaki kolyeyi aldı, adam tavuk yemeye devam etti
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Böyle rahatlık görülmedi! Soyguncu, karısının boynundaki kolyeyi aldı, adam tavuk yemeye devam etti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Restorana yönelik soygunda, bir müşterinin rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı. Soyguncunun, telefonlarını ve karısının kolyesini aldığı adamın, hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etmesi dikkat çekti.

Soygun sırasında genelde görüntülenen panik anlarının bu sefer tam tersi yaşandı. Henüz nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde, bir soyguncu tarafından restorana baskın yapıldı. Elindeki silahla kasaya yönelen soyguncu, kasiyerden paraları istedi.

TAVUK YEMEYE DEVAM ETTİ

Bu sırada kasanın hemen önünde oturan bir kadın ile adam da dikkat çekti. Adamın, sanki soyguncu yokmuş gibi yemek yemeye devam etmesi ve telefonunu soyguncuya teslim etmesi büyük şaşkınlık yarattı.

EŞİNİN KOLYESİNİ DE ALDI

Soyguncu, adam ile karısının telefonlarını almaya gittiği sırada, kadının boynundaki kolyeyi de gördü. Hemen kadının boynuna elini atan soyguncu, tek hamlede kolyeyi çıkardı. Bu sırada, kadının eşi de elindeki yemeği rahat tavırlarla yemeye devam etti.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada da viral oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, müşterinin rahat tavırlarını, ilgi çekici olarak değerlendirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da "telefonlar için canını tehlikeye mi atsaydı" şeklinde yorumlarda bulundu.

Böyle rahatlık görülmedi! Soyguncu, karısının boynundaki kolyeyi aldı, adam tavuk yemeye devam etti
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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