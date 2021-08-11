Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza, hakim acımadı
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Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza, hakim acımadı

Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza, hakim acımadı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Rusya'da polis merkezi önünde pantolonunu indirerek fotoğraf çekilen kadın ve fotoğrafçısının hapse atılmasını protesto etmek isteyen Alina Ivanova da polis merkezi önünde pantolonunu indirdi. Polisler tarafından gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'daYekaterinburg'da polis merkezinin önünde pantolonunu indirip poz veren model Yelena Nikiforovskaya ve fotoğrafçı Aysel Ahmedova, fotoğraf nedeniyle tutuklandı. Bu tutuklamaya tepki gösteren genç aktivist Alina Ivanova polis merkezinin önüne giderek pantolonunu indirdi.

HAKİM, HAPİS CEZASI VERDİ

Genç aktivist Ivanova, iki kadına verilen cezayı protesto etmek amacıyla polis merkezi önünde pantolonunu indirerek fotoğraf çektirdi. Fotoğrafı çektirdikten sonra Moskova'da bir mahkeme, Ivanonva'yı 5 gün hapis cezasına çarptırdı.

Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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