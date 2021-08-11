Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza, hakim acımadı

Rusya'da polis merkezi önünde pantolonunu indirerek fotoğraf çekilen kadın ve fotoğrafçısının hapse atılmasını protesto etmek isteyen Alina Ivanova da polis merkezi önünde pantolonunu indirdi. Polisler tarafından gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece hapis cezasına çarptırıldı.