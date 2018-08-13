Böyle Fenerbahçe Tutkusu Görülmedi!

Nasıl tanıştıklarını anlatan Asena ve Murat çifti herkesi gülme krizine soktu. İki sene boyunca peşinden koştuğu Asena Hanım'a mangal başında evlenme teklifi eden Murat Bey, tam bir Fenerbahçe tutkunu. Fenerbehçe bir yana Asena bir yana diyen yarışmacı, derbiye denk geldiği için nikah tarihlerini bile son dakika değiştirmiş. Kadın yarışmacılar "Bize Fenerbahçe demeyin" diye tepki gösterirken, İlker Ayrık da "Ben de Fenerbahçe'den başka bir şey bilmiyorum" diyerek erkeklere destek çıktı.

Eğlenceli oyunları ve renkli yarışmacıların ilginç hikayeleriyle Yaparsın Aşkım bu akşam FOX'ta.