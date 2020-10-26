Boykot nedir? Boykot etmek ne anlama geliyor?

Boykot teriminin siyaset dünyasında ve halk arasında sıkça kullanılmaya başlamasıyla boykot kavramı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, boykot etmek ne anlama gelir? Boykot ne demek?

Siyaset gündeminde sıkça dile getirilen ve halk arasında da konuşulmaya başlanan boykot kelimesi vatandaşların merak konusu oldu. Boykot nedir? Boykot etmek ne anlama gelir?

BOYKOT ETMEK NE ANLAMA GELİR?

Boykot: Fransızca

1. isim Bir işi, bir davranışı yapmama kararı alma.

2. isim Bir kimse, bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaşmak için her türlü ilişkiyi kesme.