Boykot nedir? Boykot etmek ne anlama geliyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Boykot nedir? Boykot etmek ne anlama geliyor?

26.10.2020 15:21 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:32
Boykot nedir? Boykot etmek ne anlama geliyor?

Boykot teriminin siyaset dünyasında ve halk arasında sıkça kullanılmaya başlamasıyla boykot kavramı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, boykot etmek ne anlama gelir? Boykot ne demek?

Siyaset gündeminde sıkça dile getirilen ve halk arasında da konuşulmaya başlanan boykot kelimesi vatandaşların merak konusu oldu. Boykot nedir? Boykot etmek ne anlama gelir?

BOYKOT ETMEK NE ANLAMA GELİR?

Boykot: Fransızca

1. isim Bir işi, bir davranışı yapmama kararı alma.

2. isim Bir kimse, bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaşmak için her türlü ilişkiyi kesme.

İlgili Haberler

Umay ne demek? Umay isminin anlamı nedir? Umay ismi ne anlama geliyor?
Umay ne demek? Umay isminin anlamı nedir? Umay ismi ne anlama geliyor?
Toy nedir, ne demek? Toy anlamı TDK: Toy ne anlama geliyor?
Toy nedir, ne demek? Toy anlamı TDK: Toy ne anlama geliyor?
Ateş Serbest-2020 nedir? Ateş Serbest-2020 faaliyeti ne anlama geliyor?
Ateş Serbest-2020 nedir? Ateş Serbest-2020 faaliyeti ne anlama geliyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Işın Karaca Halil Sezai Hakan Taşıyan
Spor Falcao Can Bartu Okan Buruk Fatih Terim Serdar Aziz
Daha Fazla Sabah Fransa Trabzonspor Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boykot nedir? Boykot etmek ne anlama geliyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 15:32:18. #1.15#
title