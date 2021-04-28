Boyabat ilçesinde çiftçilere 30 ton çeltik tohumu dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boyabat ilçesinde çiftçilere 30 ton çeltik tohumu dağıtıldı

Boyabat ilçesinde çiftçilere 30 ton çeltik tohumu dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

??????? Boyabat ilçesinde çiftçilere yüzde 50 hibeli 30 ton çeltik tohumu dağıtıldı.

??????? Boyabat ilçesinde çiftçilere yüzde 50 hibeli 30 ton çeltik tohumu dağıtıldı.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, tohum dağıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, devletin her zaman çiftçilerin yanında olduğunu söyledi.

Çiftçilere bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde bulunan Çetin, "Devletimiz sadece tohumluk değil, her alanda çiftçimize destek oluyor. Diğer ürünlerde de birçok destek var. Araç desteği, tohum desteği her zaman devam ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. Mevsim yağışlı geçti, inşallah bereketli bir dönem geçiririz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bekir Yücel Tanrıkulu ise çeltik üretiminin ülke ekonomisi açısından önemli bir tarımsal ve ticari faaliyet olduğunu dile getirdi.

Tanrıkulu, değişik tarımsal ürünlerle ilgili tohum dağıtımı işlemlerinin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

Ermenilerin yaptığı katliamın yakın tanığı konuştu: Kadınların başlarını kesmişler, göğüslerinden çivilemişler
Ermenilerin yaptığı katliamın yakın tanığı konuştu: Kadınların başlarını kesmişler, göğüslerinden çivilemişler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Boyabat ilçesinde çiftçilere 30 ton çeltik tohumu dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:51:29. #1.14#

title