Boya markasının yeni reklam filmi yayınlandı

Marshall, "Renklendir Hayatı" mesajı ile sunulan yılın ilk reklam kampanyasını yayınladığını duyurdu.

Marshall, "Renklendir Hayatı" mesajı ile sunulan yılın ilk reklam kampanyasını yayınladığını duyurdu.

Boya markası Marshall, yılın ilk reklam filmini yayınladı. Marka, baharın canlı tonlarının yarattığı sinerjiye dikkat çekerek "Renklendir Hayatı" mesajı ile yayınladığı filmde, renklerin kişilerin ifade etme güçlerini ortaya çıkarması ve hislerin uyanışı anlatılıyor.

"SİZDEN İLHAM ALARAK KOMBİNASYON SUNUYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan markanın Pazarlama Müdürü Pınar Adabağ, "Bugün yayına aldığımız reklam filmimizde karakterler, farklı renkleri ve efektleri yansıtıyor. Bu yansımaların her biri, bir dizi duygu ve hisleri beklenmedik bir şekilde uyandırıp hayata geçiriyor. Her insan karakteri farklı duygu ve renkler barındırıyor. Kişinin bulunduğu mekana ve ortama göre bu renk kombinasyonları farklılaşabiliyor. Filmimizin ana mesajı 'Marshall Boya sizin yaşadığınız ortam ve duygularınızdan ilham alarak, size, mutlu edecek renk kombinasyonları sunuyor' şeklinde değerlendirilebilir" dedi.

Öte yandan MullenLowe London tarafından hazırlanan reklam filminde yalnızca renklerin neşesini değil, aynı zamanda seslerini de yakalamak istediklerini aktaran Adabağ, "Dans, bu özellikleri ifade etmenin mükemmel bir yoluydu. Hazırladığımız filmde renkleri görmenin yanı sıra izleyicilerin, dokulara neredeyse dokunabildikleri ve farklı dans stillerinin titreşimini hissettikleri bir dünya yaratmak istedik. Evimiz için mükemmel rengi seçerken hepimizin karşılaştığı şüpheler, kampanyamızın başlangıç noktasıydı. Renkli boya karakterleri, tüm bireysel niteliklerini kullanarak tüketicinin dikkatini çekmek için sahne alıyor. Çalışma, evinizi boyamak için seçtiğiniz renklerin ve dokuların kendiniz hakkında ne kadar çok şey ifade ettiğini vurguluyor, çünkü istenen boya ve efekt kendi zihinsel sürecinizin bir ifadesidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı