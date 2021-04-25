Botoks için gittiği klinik hayatını kabusa çevirdi! Talihsiz kadın şimdi bin pişman
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Botoks için gittiği klinik hayatını kabusa çevirdi! Talihsiz kadın şimdi bin pişman

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Dünya

ABD'li tanınmış blog yazarı Whitney Buha'nın, göz kenarlarındaki çizgileri düzeltmek için yaptırdığı botoks işlemi sonrası hayatı kabusa yaşadı. Sağ gözü darbe almış gibi şişen genç kadın, yaşadıklarını sosyal medyadan anlattı.

ABD'nin Chiago eyaletinde yazdığı bir blog ile tanınan Whitney Buha, düzenli olarak botoks yaptırıyordu. Geçtiğimiz ay yine aynı işlem için gittiği klinikte kırışıklıkları için yüzüne uygulanan protein, yüzünü istemediği bir hale getirdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Yaşadığı talihsiz olay sonrası hayatı kabusa dönen Whitney Buha, bunu sosyal medya hesabından paylaşıp başına gelenleri gözler önüne serdi.

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Botoks için gittiği klinik hayatını kabusa çevirdi! Talihsiz kadın şimdi bin pişman
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Damla Çelikli
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