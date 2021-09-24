BOTAV yönetim kurulu toplantısı yapıldı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Yönetim Kurulu toplantısı Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras başkanlığında yapıldı.

Bodrum Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, TÜRSAB Bodrum BYK Başkanı Yüksel Aslan, Milta Bodrum Marina Müdürü Seher Çalı, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan katıldı.

Olağan yönetim kurulu toplantısında BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan, yönetim kurulu üyelerini, Bodrum için önemli pazar payına sahip İngiltere, Hollanda, Polonya, Rusya, Ukrayna ve Dubai'de planlanan fuarlar ve bu fuarlar ile paralel olarak gerçekleştirilmesi düşünülen 'Roadshow' hakkında bilgilendirdi.

Ceylan ayrıca, Başkent Üniversitesi tarafından Bodrum'un yöresel yemekleri üzerine yapılacak çalışmalarla ilgili hazırlanan rapor, Mutfak Sanatları Merkezi projesindeki son gelişmeler ve Ekim ayında Bodrum'da düzenlenecek Avrupa Rugby Ligi Şampiyonası hakkında da bilgi sundu.

Toplantıda ayrıca turizm tanıtım stratejileri ve İngiltere hükümetinin pandemiyle ilgili aldığı son Türkiye kararı ve etkileri konuşuldu. - MUĞLA

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