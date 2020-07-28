Bostanlıspor milli dartçı transfer etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bostanlıspor milli dartçı transfer etti

Yeni sezon planlamasını sağlık kurallarına uyarak yapan İzmir'in alternatif sporlarındaki adresi Bostanlıspor dart takımına milli sporcu transfer etti.

Bostanlıspor milli dartçı transfer etti
28.07.2020 09:33 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:51

Geçen sezon 11 branşta sportif başarıya imza atan Bostanlıspor, dartta hedefini Türkiye Şampiyonluğu olarak belirledi. Bu amaçla milli dartçı Süheyla Şen'i renklerine bağlayan yeşil kırmızılı ekip, Spor fakültesi mezunu 2. Kademe antrenör belgesine sahip oyuncusunu antrenör olarak da takımlarının başına getirdi.

2015 yılında dart sporuna başlayan, bir yıl sonra KKTC yapılan Türkiye Şampiyonasında 1.lik kürsüsüne çıkan Süheyla Şen, aynı yıl Gaziantep'te Türkiye 3.sü, ustalar kategorisinde 3. Oldu. Bu başarılarıyla milli takıma seçilen ve ay yıldızlı formamızla uluslararası yarışta hedefi vuran Süheyla Şen'i Ankara Cebeci Teakwondo Dart Spor Kulübü'nden transfer ettiklerini belirten Bostanlıspor Dart Şube Başkanı Feruz Bozaslan, "Süheyla kuruluş aşamasında da bizimle birlikteydi. Ancak Ankara takımında lisansı olması, milli takımda oynaması transferi öteledi. 2020/21 sezonu için yeniden yapılanırken, kendisini antrenör sporcu olarak kulübümüze kazandırdık. Yeni şampiyonlukları artık Bostanlıspor formasıyla Karşıyakamıza getirecek. Bu arada da yeni genç sporcular yetiştirecek.Transferini gerçekleştiren ve milli sporcuyu takımımıza kazandıran kulüp başkanımız Avni Erboy'a da şubemiz adına teşekkür ederiz" dedi.

Antrenör Kemal Elmastaş'ın da kulüplerindeki görevine devam edeceğini belirten Bozaslan, "Kemal hoca aynı zamanda lisanslı büyükler kategori sporcumuz. Dartta 2 milli sporcu ile bu yıl hedef büyük. Karşıyakalıları da Bostanlıspor'a dart oynamaya bekliyoruz" diye sözlerini noktaladı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Belediye başkanının yasak aşk skandalında 2. perde! Şoförün karısı konuştu: Kumpasa alet edildim Politika
Belediye başkanının yasak aşk skandalında 2. perde! Şoförün karısı konuştu: Kumpasa alet edildim
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Güncel
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Ekonomi
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı 3. Sayfa
Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi Dünya
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Magazin
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı vefat etti
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı vefat etti
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
4 katlı binanın bodrum katında facia! Anneanne ile 8 yaşındaki torunu feci şekilde can verdi
4 katlı binanın bodrum katında facia! Anneanne ile 8 yaşındaki torunu feci şekilde can verdi
Bilim kurulu üyesinden bayram namazı önlemleri: Abdestinizi evinizde alın, kendi seccadenizi getirin
Bilim kurulu üyesinden bayram namazı önlemleri: Abdestinizi evinizde alın, kendi seccadenizi getirin
Galatasaray, 60 milyon lira değerinde sponsorluk anlaşmaları imzaladı
Galatasaray, 60 milyon lira değerinde sponsorluk anlaşmaları imzaladı
Sevgilisini öldüren boksör, genç kadını 37 kez bıçaklamış
Sevgilisini öldüren boksör, genç kadını 37 kez bıçaklamış
Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu
Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu
Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koita'nın menajeri ile tesislerde görüştü
Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koita'nın menajeri ile tesislerde görüştü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi
9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi
Survivor 2020 yarışmacıların Instagram'daki takipçi sayıları arttı! Cemal Can yine zirveye yerleşti
Survivor 2020 yarışmacıların Instagram'daki takipçi sayıları arttı! Cemal Can yine zirveye yerleşti
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Jurgen Klopp, Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi
Jurgen Klopp, Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi
Son Dakika: Jandarma'da 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
Son Dakika: Jandarma'da 4 general ve 60 albay emekliliğe sevk edildi
Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
Pınar Gültekin cinayetinde "zanlıya keşif yaptırılsın" talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Haydar Akar Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Ozan Güven Hazal Kaya Reha Özcan İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Mehmet Topal Yılmaz Vural Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha Instagram Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bostanlıspor milli dartçı transfer etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 10:25:17. #1.14#
title