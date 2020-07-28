Bostanlıspor milli dartçı transfer etti Yeni sezon planlamasını sağlık kurallarına uyarak yapan İzmir'in alternatif sporlarındaki adresi Bostanlıspor dart takımına milli sporcu transfer etti.

Geçen sezon 11 branşta sportif başarıya imza atan Bostanlıspor, dartta hedefini Türkiye Şampiyonluğu olarak belirledi. Bu amaçla milli dartçı Süheyla Şen'i renklerine bağlayan yeşil kırmızılı ekip, Spor fakültesi mezunu 2. Kademe antrenör belgesine sahip oyuncusunu antrenör olarak da takımlarının başına getirdi.

2015 yılında dart sporuna başlayan, bir yıl sonra KKTC yapılan Türkiye Şampiyonasında 1.lik kürsüsüne çıkan Süheyla Şen, aynı yıl Gaziantep'te Türkiye 3.sü, ustalar kategorisinde 3. Oldu. Bu başarılarıyla milli takıma seçilen ve ay yıldızlı formamızla uluslararası yarışta hedefi vuran Süheyla Şen'i Ankara Cebeci Teakwondo Dart Spor Kulübü'nden transfer ettiklerini belirten Bostanlıspor Dart Şube Başkanı Feruz Bozaslan, "Süheyla kuruluş aşamasında da bizimle birlikteydi. Ancak Ankara takımında lisansı olması, milli takımda oynaması transferi öteledi. 2020/21 sezonu için yeniden yapılanırken, kendisini antrenör sporcu olarak kulübümüze kazandırdık. Yeni şampiyonlukları artık Bostanlıspor formasıyla Karşıyakamıza getirecek. Bu arada da yeni genç sporcular yetiştirecek.Transferini gerçekleştiren ve milli sporcuyu takımımıza kazandıran kulüp başkanımız Avni Erboy'a da şubemiz adına teşekkür ederiz" dedi.

Antrenör Kemal Elmastaş'ın da kulüplerindeki görevine devam edeceğini belirten Bozaslan, "Kemal hoca aynı zamanda lisanslı büyükler kategori sporcumuz. Dartta 2 milli sporcu ile bu yıl hedef büyük. Karşıyakalıları da Bostanlıspor'a dart oynamaya bekliyoruz" diye sözlerini noktaladı.

Kaynak: Bültenler