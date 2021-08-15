BOSTANCI SAHİLİ'NDE DENİZE GİRDİLER
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BOSTANCI SAHİLİ'NDE DENİZE GİRDİLER

BOSTANCI SAHİLİ'NDE DENİZE GİRDİLER
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SIcaktan bunalanlar Bostancı Sahili'nde denize girdiler.

SIcaktan bunalanlar Bostancı Sahili'nde denize girdiler.

İstanbullular hafta sonunda kendilerini dışarıya attı. Birçok kişi sahil şeridini tercih etti. Kadıköy, Bostancı Sahili'ne gelenler ise burada denize girdi, güneşlendi. Buraya gelen Yusuf Emre Güney, "Deniz şu an iyi ama alt tarafa inince soğuyor biraz. Kalabalık çok kalabalık yüzmeyi bilmeyenler var.ö dedi.

Görüntü dökümü

------------------------Denize girmek tehlikeli ve yasaktır tabelası-Denizde yüzenler detay -Yusuf Emre Güney Röportaj

-Bostancı Sahil detay 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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