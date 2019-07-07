'Bossa nova'nın öncülerinden Joao Gilberto 88 yaşında hayata veda etti

Brezilya'da samba ve caz müzik türlerinin sentezini yaratan "bossa nova" müziğinin ilk icracılarından, ünlü müzisyen Joao Gilberto, 88 yaşında hayata veda etti.

Müzisyenin oğlu Joao Marcelo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Brezilya müziğinin efsane ismi Gilberto'nun dün yaşamını yitirdiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle