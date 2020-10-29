Bosna Savaşı'ndaki katliamla ilişkili olduğu tespit edilen iki kişi gözaltına alındı

Bosna'da 1992 yılında başlayan, çoğunluğu Müslüman sivil Boşnak olmak üzere 200 bin kişinin öldüğü, 50 bin kadının tecavüze uğradığı Bosna Savaşı'na katılan iki kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.