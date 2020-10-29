Bosna Savaşı'ndaki katliamla ilişkili olduğu tespit edilen iki kişi gözaltına alındı
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Bosna Savaşı'ndaki katliamla ilişkili olduğu tespit edilen iki kişi gözaltına alındı

29.10.2020 09:30 | Son Güncelleme: 29.10.2020 09:35
Bosna Savaşı'ndaki katliamla ilişkili olduğu tespit edilen iki kişi gözaltına alındı

Bosna'da 1992 yılında başlayan, çoğunluğu Müslüman sivil Boşnak olmak üzere 200 bin kişinin öldüğü, 50 bin kadının tecavüze uğradığı Bosna Savaşı'na katılan iki kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Bosna'da 1992 yılında başlayan, çoğunluğu Müslüman sivil Boşnak olmak üzere 200 bin kişinin öldüğü, 50 bin kadının tecavüze uğradığı Bosna Savaşı'na katılan iki kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Bosna Hersek'te, 1992 yılında başlayan 1995 yılına kadar devam eden, binlerce sivil Boşnağın katledildiği, onbinlerce kadına sistematik tecavüzlerin yapıldığı Bosna savaşına,katılan iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bosna Hersek Savcılığı, ülkenin kuzeybatısındaki Velagici köyünde Haziran 1992'de insanlığa karşı işlenen cinayetlerin şüphelisi olan iki kişiyi Banja Luka kasabasında gözaltına aldığını duyurdu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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