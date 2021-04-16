Bosna Hersek'teki Ahmiçi Katliamı'nın kurbanları unutulmadı
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Bosna Hersek'teki Ahmiçi Katliamı'nın kurbanları unutulmadı

Bosna Hersek'teki Ahmiçi Katliamı'nın kurbanları unutulmadı
Anadolu Ajansı / Vesna Besic - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Vitez şehri yakınında bulunan Ahmiçi köyünde, 16 Nisan 1993'te Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerince katledilen 116 Boşnak sivil için anma töreni düzenlendi.

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Vitez şehri yakınında bulunan Ahmiçi köyünde, 16 Nisan 1993'te Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerince katledilen 116 Boşnak sivil için anma töreni düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde katılımın düşük tutulduğu törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Başkan Yardımcısı Melika Mahmutbegovic ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic ile kurbanların yakınları katıldı.

Ahmiçi köyünün imamı Mahir Husic, burada yaptığı açıklamada, katliamın asla unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Aradan 28 yıl geçmesine rağmen öldürülen 24 kurban hala kayıp, cesetlerine hala ulaşılamadı. Nereye gömüldüklerini bilmiyoruz." diye konuştu.

Husic, kayıp kurbanların yerini bilenlerin vicdanlarının sesine kulak vererek, insanlık adına bu bilgiyi yetkililerle paylaşması çağrısında bulundu.

Kurban yakını Edib Zlotrg, katliamın yaşandığı gün Vitez şehrinde ağabeyi ve eşini kaybettiğini aktararak, "Evlerinde katledildiler. Üç çocukları vardı. Yaşananlar asla unutulmamalı, asla affedilmemeli. Hayat devam ediyor, bu insanlarla yaşamak zorundayız. Komşu olsak da onları asla savaştan önceki gibi sevemeyiz." ifadesini kullandı.

Katliamdan kurtulan Enisa Mulic de o sırada henüz 14 yaşında olduğunu anlatarak, "Ahmiçi'de amcamı, yengemi, üç kuzenimi kaybettim. Biri 8, biri 6 yaşındaydı, en küçükleri ise 3 aylık bebekti. Uyudukları sırada evleri yakılarak öldürüldüler." şeklinde konuştu.

Yakınlarının cesetlerine 2005'te ulaştığını ve cenazelerini ancak geçen yıl toprağa verdiğini aktaran Mulic, aradan 28 yıl geçmesine rağmen hala ülkenin bölünmesini isteyenlerin var olduğuna dikkati çekti.

Ahmiçi Katliamı

Bosna'daki savaşta, Hırvat askerler 16 Nisan 1993'te sabah ezanında Ahmiçi köyünü basarak 32'si kadın, 11'i çocuk 116 Boşnak sivili katletti. Ahmiçi'de katledilenler arasında daha sonra yanmış bedeni fırından çıkarılan 3 aylık bir bebek de bulunuyordu.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Ahmiçi'de yaşananları "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmiş ve dönemin HVO komutan ve askerlerine 6 ila 25 yıl hapis cezaları vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vesna Besic

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