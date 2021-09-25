Bosna Hersek'te 'EUFOR-Hızlı Cevap 2021' tatbikatı başladı - Haberler
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Bosna Hersek'te "EUFOR-Hızlı Cevap 2021" tatbikatı başladı

AA / Gorana Jakovljevic - Haberler | Güncel
Bosna Hersek'te

Avrupa Birliği Barış Gücünün (EUFOR) "Hızlı Cevap 2021" tatbikatı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Butmir Kışlasında başladı.

Avrupa Birliği Barış Gücünün (EUFOR) "Hızlı Cevap 2021" tatbikatı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Butmir Kışlasında başladı.

EUFOR'un yedek kuvvetlerini konuşlandırma ve hazırlıklı olma durumuna ilişkin yapılan ve 1 Ekim'e kadar devam edecek tatbikata, EUFOR'da görev yapan Türk askerleri ile Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) görevlileri katılıyor.

EUFOR Komutanı Tümgeneral Alexander Platzer, yaptığı açılamada, bu yıl yapılan en büyük ve kapsamlı tatbikata ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, askerlerin büyük tecrübe kazanacağını belirtti.

AA / Gorana Jakovljevic - Son Dakika Haberleri
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