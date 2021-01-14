Bosna Hersek Savunma Bakanı Podzic Kovid-19'a yakalandı

Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Podzic'in tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, bakanın kendini iyi hissettiği ve doktor kontrolünde tedavisine başlandığı ifade edildi.

3,5 milyon nüfuslu Bosna Hersek'te salgının başından beri 116 bin 668 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 4 bin 399 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bosna Hersek'te halen 28 bin 607 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gorana Jakovljevic