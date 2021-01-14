Bosna Hersek Savunma Bakanı Podzic Kovid-19'a yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bosna Hersek Savunma Bakanı Podzic Kovid-19'a yakalandı

14.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:45
Bosna Hersek Savunma Bakanı Podzic Kovid-19'a yakalandı

Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Podzic'in tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, bakanın kendini iyi hissettiği ve doktor kontrolünde tedavisine başlandığı ifade edildi.

3,5 milyon nüfuslu Bosna Hersek'te salgının başından beri 116 bin 668 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 4 bin 399 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bosna Hersek'te halen 28 bin 607 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gorana Jakovljevic

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk İlker Başbuğ Nikol Paşinyan Mustafa Şentop
Magazin Hadise Cem Yılmaz Seda Sayan Hande Erçel
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İzmir Kongre Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bosna Hersek Savunma Bakanı Podzic Kovid-19'a yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 13:49:41. #1.15#
title