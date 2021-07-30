Bosna Hersek Federasyonu, orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye itfaiye eri gönderecek

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu (FBIH), Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınmasına destek olmak amacıyla yardım göndereceğini duyurdu.