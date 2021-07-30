Bosna Hersek Federasyonu, orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye itfaiye eri gönderecek
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Bosna Hersek Federasyonu, orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye itfaiye eri gönderecek

Bosna Hersek Federasyonu, orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye itfaiye eri gönderecek
Anadolu Ajansı / Dejan Maksimovic - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu (FBIH), Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınmasına destek olmak amacıyla yardım göndereceğini duyurdu.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu (FBIH), Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınmasına destek olmak amacıyla yardım göndereceğini duyurdu.

FBIH hükümetinden yapılan açıklamada, Federal Sivil Koruma Kurumu (FUCZ) tarafından hazırlanan Türkiye'ye yardım önerisinin kabul edildiğini açıkladı.

FUCZ'nin, entitede bulunan kantonların sivil koruma kurumlarıyla koordinasyon içerisinde yardım faaliyetlerini başlatmakla görevlendirildiği belirtilen açıklamada, yardım kapsamında Türkiye'ye profesyonel ve gönüllü itfaiye erlerinin yanı sıra özel kurtarma ekiplerinin de gönderileceği ifade edildi.

Halihazırda 41 itfaiye erinin orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla Türkiye'ye gönderilebileceği aktarılan açıklamada ayrıca 100 özel birlik mensubunun yangından etkilenen bölgelere yardım amacıyla teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dejan Maksimovic

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