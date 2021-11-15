Boşanma sebebi şok etmişti! Astroloji davası sonuçlandı...

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haber ine göre; Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor'da top koşturan Özer Hurmacı , 2015'te Mihriban Hurmacı'yla evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi. Özer Hurmacı geçtiğimiz aylarda İstanbul Aile Mahkemesi 'ne başvurarak, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya boşanma davası açtı. Ünlü futbolcu, astroloji ile ilgilenen eşinin, astroloji haritalarına bakarak kendisine "Beni aldatıyorsun" diye baskı kurduğunu iddia etti. Mihriban Hurmacı da karşı boşanma davası açarak 30 milyon TL tazminat, kendisi için 50 bin, 3 çocuğu için de aylık 75 bin TL aylık nafaka talebinde bulundu.

Eşinin kendisini evden atmakla tehdit ettiğini ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu iddialarıyla Mihriban Hurmacı, 3 çocuğunun babasına 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Özer Hurmacı eşinin 50 bin TL, 3 çocuğu içinde toplam 75 bin TL aylık nafaka talerine dava dosyasına dilekçe sunarak itiraz etmişti. Özer Hurmacı, "Eşim nafakayı kendisi için istiyor" demişti. Mihriban Hurmacı'nın kira gideri bulunmamasına rağmen 50 bin TL nafaka istediğine dikkat çekilen dilekçede anne bakımına muhtaç en küçük çocuk hariç diğer 2 çocuğun velayetinin Özer Hurmacı'ya verilmesi istemişti.

Mahkeme, dava süresi boyunca çocuklarının velayetinin anne Mihriban Hurmacı'da kalmasına karar verdi. Aynı zamanda Özer Hurmacı, belirli günlerde çocukları ile vakit geçirebilecek. Üç çocuğu ve kendisini için toplamda 125 Bin lira tedbir nafakası talep eden Mihriban Hurmacı'nın alacağı nafaka belli oldu.

Mahkeme, İki çocuk için 24 bin TL, küçük bebekleri için 7 bin 500 TL ve Mihriban Hurmacı için 21 bin TL nafaka bağlanmasına karar verdi. Hurmacı, toplamda aylık 52 bin 500 TL tedbir nafakası alacak. Özer Hurmacı, nafaka kararına itiraz etti.