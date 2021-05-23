Boşanma aşamasındaki eşini kurşun yağmuruna tutan koca teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boşanma aşamasındaki eşini kurşun yağmuruna tutan koca teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Haberler | 3. Sayfa

Boşanma aşamasındaki eşini kurşun yağmuruna tutan koca teslim oldu Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan kadın 5 yerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı Şişli Feriköy'de boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları öğrenilen 38 yaşındaki koca, 27 yaşındaki eşini sokak ortasında...

Boşanma aşamasındaki eşini kurşun yağmuruna tutan koca teslim oldu

Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan kadın 5 yerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Şişli Feriköy'de boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları öğrenilen 38 yaşındaki koca, 27 yaşındaki eşini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Eşini vücudunun 5 yerinden yaralayan koca daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi - Feriköy - Miralay Şükrü Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları öğrenilen 38 yaşındaki Samet M., sokağa gelerek eşini beklemeye başladı. 27 yaşındaki Semiha M. adındaki eşinin geldiğini gören koca arabasından inerek kadını kurşun yağmuruna tuttu.

Vücudunun 5 yerinden yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı kadına müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Semiha M., Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Eşine kurşun yağdıran koca polise teslim oldu

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Eşini sokak ortasında kurşun yağmuruna tutan Samet M. ise olaydan kısa bir süre sonra polise giderek teslim olduğu öğrenildi. Öte yandan şahsın silahından çıkan kurşunlar sokak içerisindeki işyerlerinin camlarına isabet etti.

Yaralanan kadına sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ise vatandaşın cep telefonu kamerasın yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşların kalabalık oluşturmaması için anons yaptığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Boşanma aşamasındaki eşini kurşun yağmuruna tutan koca teslim oldu
Boşanma aşamasındaki eşini kurşun yağmuruna tutan koca teslim oldu
Boşanma aşamasındaki eşini kurşun yağmuruna tutan koca teslim oldu
Boşanma aşamasındaki eşini kurşun yağmuruna tutan koca teslim oldu
Boşanma aşamasındaki eşini kurşun yağmuruna tutan koca teslim oldu
Boşanma aşamasındaki eşini kurşun yağmuruna tutan koca teslim oldu
Boşanma aşamasındaki eşini kurşun yağmuruna tutan koca teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

Dükkan basan grup ortalığı birbirine kattı! Meydan savaşı anbean kamerada
Dükkan basan grup ortalığı birbirine kattı! Meydan savaşı anbean kamerada
Ölümden kıl payı kurtuldu, muhabirden bunu istedi: Yengenle kavgalıyız, uyurken oldu diye yaz
Ölümden kıl payı kurtuldu, muhabirden bunu istedi: Yengenle kavgalıyız, uyurken oldu diye yaz
Henüz 20 yaşındaydı! Askere gidecek genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü
Henüz 20 yaşındaydı! Askere gidecek genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Abdullah Avcı Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Boşanma aşamasındaki eşini kurşun yağmuruna tutan koca teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 23:50:31. #1.11#

title