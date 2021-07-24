Boşandıktan sonra süslediği araçla tura çıktı, halay çekip kutlama yaptı

Eşinden boşanan şahıs aracını süsleyip İstanbul caddelerinde tur attı.

Eşinden boşanan şahıs aracını süsleyip İstanbul caddelerinde tur attı. Ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kenarına gelen şahıs, arkadaşlarıyla halay çekip kutlama yaptı.

İstanbul'da yaşayan şahıs, eşinden boşandıktan sonra aracını gelin arabası gibi süsletip İstanbul turuna çıktı. Müzik eşliğinde İstanbul caddelerinde gece gündüz demeden tur atan şahıs, kutlama yaptığı o anları da kayda aldı. Süslediği otomobiline, "No manita, no dırdır, geziyorum fıldır fıldır" yazdıran şahıs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra aracı kenara çekti. Burada arkadaşıyla karşılıklı göbek atan ve halay çeken şahıs, boşandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı