Boşandığı kocasını öldürüp, ikiye böldüğü cesedini yaktı
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Boşandığı kocasını öldürüp, ikiye böldüğü cesedini yaktı

24.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 24.10.2020 13:35
Boşandığı kocasını öldürüp, ikiye böldüğü cesedini yaktı

ISPARTA'nın Senirkent ilçesinde yaşayan E.G. (40) adlı kadın, bir süre önce boşandığı eşi Ramazan Yılmaz'ı (45) bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldürüp, cesedini parçalayıp yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı.

ISPARTA'nın Senirkent ilçesinde yaşayan E.G. (40) adlı kadın, bir süre önce boşandığı eşi Ramazan Yılmaz'ı (45) bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldürüp, cesedini parçalayıp yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı. 

Olay, bu sabah Akkeçili köyünde yaşandı. E.G. ile bir süre önce boşandığı eşi Ramazan Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında E.G., eski eşini av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, Ramazan Yılmaz'ın 2 parçaya ayrılmış ve yakılmış cesediyle karşılaştı.

E.G. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

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