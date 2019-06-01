2 yıl önce boşandığı eşinin yüzüne kezzap attı!
Antalya'da bir otobüs şoförü, 2 yıl önce boşandığı eşinin yüzüne kezzap attı. Ağır yaralanan kadın tedaviye alınırken, saldırganın, eski eşinin yeniden evlenmesine sinirlendiği için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.
Olay, saat 07.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'da oturan otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı ve Asiye Güzel, anlaşamadıkları gerekçesiyle 20 yıllık evliliklerini 2 yıl önce bitirdi. Sürekli şiddet gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Asiye Güzel, eski eşinden uzaklaşmak için Antalya'nın Alanya ilçesine taşındı.
YÜZÜNE KEZZAP ATTI
Bir turizm tesisinde çalışmaya başlayan Asiye Güzel, eski eşi tarafından burada da rahatsız edilince, Antalya'ya yerleşti. Defalarca eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırtan Asiye Güzel, bir süre önce dini nikah ile yeniden evlendi. Bunu öğrenen Bünyamin Bardakçı da geçen hafta Konya'dan Antalya'ya geldi. Sokak sokak aradığı Asiye Güzel'in ev adresini buldu. Bu sabah sokağa gelerek, beklemeye başlayan Bünyamin Bardakçı, işe gitmek için evden çıkan eski eşine arkadan yaklaşıp, yüzüne kezzap attı. Ardından da kaçtı.
DURUMU AĞIR
Yüzünün büyük bir kısmı yanan Asiye Güzel'in çığlıklarını duyanlar yardımına koştu. Mahalle sakinlerinin haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polise ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Güzel, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Yüzünün yanı sıra kezzabın etkisiyle üzerindeki giysileri eriyen ve göğüs bölgesinde de yanıklar oluşan Asiye Güzel'in durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olaydan sonra kaçan Bünyamin Bardakçı, yaşadığı Konya'nın Çumra ilçesine giderek polise teslim oldu.
-
önemli olan suç işlemeyi önlemektir. memlekette herşeyin maddiyat olduğu bir ortamda herkese yaptıklarının bir bedeli olduğunu öğretemezsen elde sıfır olur. bundan sonra hayat çok zor olacakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Tv lerdeki dizilerde boşanmalar oluncaya kadar burdada böyle devam edecek.once dizileri kaldırmak gerek.bosanmalarin tek sebebi dizilerdir.kötü önekCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
-
Cezalar bazen birebir aynı olursa belki bu toplumsal öfke patlamasının önüne geçilebilir. Kezzap atmakla öldürmek arasında hiç fark yok ya idam edeceksin ya da kezzap dökeceksin ki adalet tecelli etsin...Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
-
Evlenecek kişilerin psikolojik testlerden geçirilip öyle nikah kıymaları lazım. Baktın psikopat onlara bu kesinlikle evlenemez raporu versinler... Bak o zaman aile içi şiddet nasıl azalıyorCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
-
kadin tekrar evlenmeyecek ama erkek istedigi gibi yasayacak mal mi kadinlar kadina acil sifalar diliyorum. kadin eziyet gorsun bosaninca kiymetemi biniyor evliyken akliniz nerlere gidiyor acaba buna kiymete binmek degilde erkekligini gostermek densede boylelerini hadim edeceksinki kadina dokunma cesareti bile olmasinCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır