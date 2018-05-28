Boşanacakları Konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu İki Ay Sonra Görüntülendi
Bir süredir birlikte görülmeyen ve boşanacakları konuşulan Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti, doğum günü partisinde görüntülendi.
Yaklaşık iki aydır birlikte görünmeyen, evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu, Ralf-Sanem Tezman çiftinin doğum gününde ortaya çıktı.
BOŞANMIYORUZ POZU
Ünlü çift, çıkışta objektiflere gülücük saçıp adeta boşanmıyoruz pozu verdi. İkili, basın mensuplarının evlilikleriyle ilgili yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı. Beren Saat ve Kenan Doğulu, boşanacakları iddialarının aksine neşeli halleriyle dikkat çekti.
ALYANSSIZ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Güzel oyuncu Beren Saat, geçtiğimiz gün mutfak alışverişine çıktığı markette parmağında alyans olmadan görüntülenmişti. Bunun yanı sıra Kenan Doğulu'nun kız kardeşinin doğum gününe tek gitmesi de ayrılık iddialarını güçlendirmişti.
YORUMLAR (5)
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Bize ne popçusundan , topçusundan, artisinden; ülke gerçeklerine bakın, baktırın.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ya ülke olarak diken üstündeydik kaç zamandır şükür şimdi rahatladıkCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Medyamizda anlam vermediğim bir Beren Saat tutkusu var ya cennetten gelmis bir huri ya da dunyadaki tek kadin bizim mefyanin bakışı bunu gösteriyorCevap Yaz 1 Yayından KaldırDÜRÜST OLALİM: Doğru söz krdsYayından Kaldır
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Oyunmu oynuyor lar bir boşan bosanmaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır