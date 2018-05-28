Boşanacakları Konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu İki Ay Sonra Görüntülendi

Boşanacakları Konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu İki Ay Sonra Görüntülendi

Bir süredir birlikte görülmeyen ve boşanacakları konuşulan Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti, doğum günü partisinde görüntülendi.

Yaklaşık iki aydır birlikte görünmeyen, evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu, Ralf-Sanem Tezman çiftinin doğum gününde ortaya çıktı.

BOŞANMIYORUZ POZU

Ünlü çift, çıkışta objektiflere gülücük saçıp adeta boşanmıyoruz pozu verdi. İkili, basın mensuplarının evlilikleriyle ilgili yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı. Beren Saat ve Kenan Doğulu, boşanacakları iddialarının aksine neşeli halleriyle dikkat çekti.

ALYANSSIZ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Güzel oyuncu Beren Saat, geçtiğimiz gün mutfak alışverişine çıktığı markette parmağında alyans olmadan görüntülenmişti. Bunun yanı sıra Kenan Doğulu'nun kız kardeşinin doğum gününe tek gitmesi de ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

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