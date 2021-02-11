Börü filmi! Börü filmi konusu nedir? Börü oyuncuları kimdir?
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Börü filmi! Börü filmi konusu nedir? Börü oyuncuları kimdir?

11.02.2021 04:48 | Son Güncelleme: 11.02.2021 04:52
Börü filmi! Börü filmi konusu nedir? Börü oyuncuları kimdir?

2018 yapımı savaş, aksiyon türü filmi başrollerini Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu paylaşıyor. Börü filmi! Börü filmi konusu nedir? Börü filmi oyuncuları ve kadrosu!

Savaş, aksiyon türünde döneminde oldukça beğeni toplayan Börü filmi yönetmen koltuğundaCan Emre ve Cem Özüduru oturuyor. Senaristliğini ise Alper Çağlar üstlendi.Börü filmi! Börü filmi konusu nedir? Börü filmi oyuncuları ve kadrosu!

BÖRÜ FİLMİ! BÖRÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Börü, Polis Özel Harekat'ının en seçkin, sıcak savaş timidir. 34-50 telsiz kodlu ekip, elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşur ve altından kalkamayacağı görev yoktur. Vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanlar, kumpasların ve düşmanın kim olduğunun belli olmadığı gölge savaşında vatanlarını korumak için canlarını ortaya koymaya hazırdır. Film de bu tarihin yazılışını değiştiren kahramanların hikayelerini konu ediniyor. Ekip, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanınca ekip korkusuzsa savaşmak için hazırlanıyor. Bir yandan terör örgütleri ile ülke savunması için durmaksızın mücadele edilirken, bir yandan da ülke ve Börü yönetime sızan örgütlerce tehdit ediliyor.

Börü filmi! Börü filmi konusu nedir? Börü oyuncuları kimdir?

BÖRÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU!

Börü filminin oyuncuları ve kadrosunda, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Murat Arkın, Mesut Akusta, Zafer Alagöz ve Alkan Demirlek yer alıyor.

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