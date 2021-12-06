Börü 2039 ne zaman çıkacak? Börü 2039 konusu nedir, oyuncuları kim? Börü 2039 hangi kanalda, nerede yayınlanacak?
Yerli bilim kurgu dizisi Börü 2039 ilk fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. BluTV'nin yeni projesi BÖRÜ 2039, felaket sonrası İstanbul'u konu alıyor ve bilimkurgu türüne yeni bir soluk getirecek. Diziseverler, Börü 2039 ne zaman çıkacak? Börü 2039 konusu nedir, oyuncuları kimler? merak ediliyor.
Börü 2039 ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İlk tanıtımıyla büyük beğeni kazanan Börü 2039, dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. Börü dizisi daha önce 6 bölüm ile televizyon ekranlarında yayınlanmış ve çok beğenilmişti. Dizinin hayranları şimdi de internette Börü 2039 ne zaman çıkacak? Börü 2039 konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularını aratıyor.
Teknolojinin hızlı ilerlemesi ile değişen savaşları ve dünya düzenini konu edinen Börü 2039 dizisinde bulunan 18 yıl sonra meydana gelecek dünya savaşı anlatılacak. 17 Ocak 2021 tarihinde yapımcı tarafından yayınlanan bir fragman ile duyurulup ilk teaser'ı 25 Kasım 2021'de yayınlanmıştır. Dizi, 2039 yılında distopik bir evrende Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen bir dizi siyasi ve toplumsal olay ile bu olayların ardından yaşananları anlatmaktadır.
Blu Tv'nin yeni yapımı Börü 2039 7 Aralık 2021 tarihinde internet üzerinden izleyiciye ulaşacak.
Murat Arkın, dizinin başrolünde yer alacak.
Fatih Çetintaş,
Ahmet Pınar,
Ozan Ağaç,
Cenay Türksever
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