İlk tanıtımıyla büyük beğeni kazanan Börü 2039, dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. Börü dizisi daha önce 6 bölüm ile televizyon ekranlarında yayınlanmış ve çok beğenilmişti. Dizinin hayranları şimdi de internette Börü 2039 ne zaman çıkacak? Börü 2039 konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularını aratıyor.

BÖRÜ 2039 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Blu Tv'nin yeni yapımı Börü 2039 7 Aralık 2021 tarihinde internet üzerinden izleyiciye ulaşacak.

BÖRÜ 2039 KONUSU NEDİR?

Teknolojinin hızlı ilerlemesi ile değişen savaşları ve dünya düzenini konu edinen Börü 2039 dizisinde bulunan 18 yıl sonra meydana gelecek dünya savaşı anlatılacak.

BÖRÜ 2039 OYUNCULARI KİMLER?

Murat Arkın, dizinin başrolünde yer alacak.

Fatih Çetintaş,

Ahmet Pınar,

Ozan Ağaç,

Cenay Türksever,

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