BÖRÜ 2039 dizisi tanıtımı izle! BÖRÜ 2039 dizisi, konusu nedir? BÖRÜ 2039 ne zaman yayınlanacak?

Merakla beklenen ve ilk tanıtımı ile heyecan yaratan BÖRÜ 2039 dizisi tanıtımı izle! BÖRÜ 2039 dizisi, konusu nedir? BÖRÜ 2039 ne zaman yayınlanacak?

BÖRÜ 2039 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kesin yayınlanacağı tarih belli olmasa da, 2021 yılı içerisinde yayınlaması bekleniyor. Bilim kurgu dizisi BÖRÜ 2039, Yerli içerik olan ve BluTV'de yayınlanacak dizi, tanıtımı ile büyük merak uyandırdı.

BÖRÜ 2039 DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yerli bilim kurgu dizisi BÖRÜ 2039 tanıtımı instagram üzerinden yapıldı. Dizinin konusu ise, İstanbul hikayesinin anlatıldığı dizi yakında BluTV'de yayınlanacak.